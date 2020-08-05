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Semih Şentürk ve eşi Pınar'ın deniz keyfi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk eşi Pınar Şentürk ile soluğu Bodrum'da aldı.
Eski futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ile soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çift, denizde adeta çocuklar gibi şendi...
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ile deniz keyfindeydi. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çift, denizde adeta çocuklar gibi şendi.
(Takvim)
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