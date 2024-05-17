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Semih Kılıçsoy'un acı günü

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Muhammet Şahin
Semih Kılıçsoyun acı günü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 12:22

Beşiktaş, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin, hayatını kaybetti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un dedesi Muhammet Şahin’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammet Şahin’in cenazesi, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii’nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Muhammet Şahin

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