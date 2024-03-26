×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet Youtube Hürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Semih Kılıçsoy, İtalya karşısında Ümit Milli Takımımıza 90+1'de puanı getirdi

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Milli Takım#İtalya - Türkiye#Semih Kılıçsoy
Semih Kılıçsoy, İtalya karşısında Ümit Milli Takımımıza 90+1de puanı getirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 22:22

Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonasu Eleme Turu 1. Grup'ta deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Takımımıza puanı getiren golü 90+1'de Semih Kılıçsoy kaydetti.

Haberin Devamı

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'ta Ümit Milli Takımımız, lider İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İtalya, 50. dakikada Daniele Ghilardi ile öne geçti, Ümit Milli Takımımıza puanı getiren golü 90+1'de Semih Kılıçsoy kaydetti.

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'la çıktığı 2 maçta 2 gol atmış oldu.

Ümit Milli Takımımızda Bertuğ Yıldırım 36. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla İtalya puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ümit Milli Takımımız ise 7 puana çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Milli Takım#İtalya - Türkiye#Semih Kılıçsoy

BAKMADAN GEÇME!