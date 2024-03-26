Semih Kılıçsoy, İtalya karşısında Ümit Milli Takımımıza 90+1'de puanı getirdi

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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'ta Ümit Milli Takımımız, lider İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İtalya, 50. dakikada Daniele Ghilardi ile öne geçti, Ümit Milli Takımımıza puanı getiren golü 90+1'de Semih Kılıçsoy kaydetti.
Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'la çıktığı 2 maçta 2 gol atmış oldu.
Ümit Milli Takımımızda Bertuğ Yıldırım 36. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonuçla İtalya puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ümit Milli Takımımız ise 7 puana çıktı.
💫Semih Kılıçsoy 90+1'de attı, puanı getirdi.— Spor Arena (@sporarena) March 26, 2024
🇹🇷Ümit Milli Takımımız, deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı.pic.twitter.com/B171li0XH3