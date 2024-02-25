Semih Kılıçsoy, İstanbulspor-Beşiktaş maçını da boş geçmedi! Seri devam ediyor, zirvede tek...

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Beşiktaş, Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ’TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor karşına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Beşiktaş’ta sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, İstanbulspor mücadelesinde forma giymedi. Öte yandan Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi de kadroda yer almayan isimler oldu.

SANTOS'UN 11 TERCİHİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinin 11’ine göre İstanbulspor karşısında değişikliğe gitmedi.

Kazanan takımı bozmayan Portekizli teknik adam, kalede Mert Günok’a görev verdi. Savunmayı; Onur Bulut, Necip Uysal, Colley ve Masuaku’dan oluşturan tecrübeli teknik adam, orta sahada Al-Musrati ve Gedson’a görev verdi. Sağ kanatta Rashica, ortada Muçi ve sol kanatta ise Cenk Tosun’u sahaya süren Fernando Santos’un gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.Beşiktaş, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı:“Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.”

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SEMİH KILIÇSOY YİNE SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın İstanbulspor karşısındaki ilk golü 23. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. Genç yıldız, sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

AÇILIŞLARI SEVİYOR

Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla en fazla maçın açılışını yapan oyuncu konumunda. 18 yaşındaki futbolcu bunu 5 kez başardı.

SON 10 MAÇA DAMGA VURDU

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın son 6 golünün 4'ünü atarken son 10 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

2024 yılında çıktığı maçlarda 8 gol, 2 asist üreterek 10 gole katkı veren Semih, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

YENİ TRANSFER SİFTAH YAPTI

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Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernes Muci ise İstanbulspor karşısında siftah yaptı. Karşılaşmanın 53. dakikasında ağları havalandıran Muci, yeni takımıyla golle tanışmış oldu.