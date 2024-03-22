Semih Kılıçsoy attı, Milli Takım kazandı

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Ümit Millî Takımımız, İstanbul'da özel maçta karşılaştığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 16. dakikada Semih Kılıçsoy ve 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım atarken Gürcistan'ın golünü 58. dakikada Giorgi Abuashvili kaydetti. Erencan Yardımcı 83. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ümit Millî Takım, bir sonraki maçında 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

SAMET AYBABA VE BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERDEN SEMİH’E DESTEK

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve siyah-beyazlı yöneticiler ile yardımcı antrenör Serdar Topraktepe, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan Ümit Milli Futbol Takımı’na gönderilen genç forvet Semih Kılıçsoy’a destek vermek için mücadeleyi tribünden izledi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da müsabakayı takip edenler arasındaydı. Öte yandan karşılaşmayı izleyen taraftarlar maç boyunca Semih Kılıçsoy’a tezahüratlarla destek oldu.

Stat: Pendik Stadyumu

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Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya, Ertuğrul Kösterioğlu

Türkiye: Doğan Alemdar, Yasin Özcan (Dk.78 Kazımcan Karataş), Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Uğur Kaan Yıldız (Dk.73 Metehan Baltacı), Bartuğ Elmaz (Dk.46 Emirhan İlkhan), Ömer Faruk Beyaz (Dk.78 Livan Burcu), Semih Kılıçsoy (Dk.90 Vefa Temel), Enis Destan (Dk.46 Erencan Yardımcı), Bertuğ Yıldırım (Dk.78 Emircan Gürlük)

Gürcistan: Luka Kharatishvili, Saba Goglichidze (Dk.86 Iraklı Egoyan), Nikoloz Ugrekhelidze (Dk.46 Saba Khvadagiani), Lasha Odisharia (Dk.73 Nika Sıkharulashvili), Otar Mamageishvili (Dk.86 Davit Zurabiani), Giorgi Kvernadze, Luka Gagnidze (Dk.73 Vasil Gordeziani), Saba Mamatsashvili (Dk.46 Zurab Rukhadze), Shalva Ogbaidze (Dk.46 Nikoloz Tskhovrebashvili), Luka Salukvadze, Tornike Morchiladze (Dk.46 Giorgi Abuashvili)

Ümit Millî Takımımızın Gürcistan ve İtalya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK)

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Defans: Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir FK), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (SV Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor A.Ş.), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.),Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC)