Selçuk İnan'ın Gaziantep FK'ya dokunuşu! Son düzlükte...

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu dün akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Lige Erdal Güneş yönetiminde başlayan, daha sonrasında yoluna Marius Sumudica ile devam eden ve ligi genç teknik adam Selçuk İnan yönetiminde tamamlayan Gaziantep FK, 38 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçlarla 44 puan toplayarak ligi 11. sırada bitiren Gaziantep FK, rakip filelere 50 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 57 gördü.

Ligde son 3 haftaya girilirken düşme potasında yer alan kırmızı-siyahlılar, kalan 3 haftayı 3 galibiyetle tamamlayarak adeta son düzlükteki performansıyla lige tutundu.



Sezonu 3 teknik adamla tamamladı

Lige Erdal Güneş yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-1, Sivasspor'a 3-1, Konyaspor'a 2-0 ve Galatasaray'a da 3-0 kaybeden Gaziantep FK, genç çalıştırıcı ile anlaşarak yollarını ayırdı.

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Marius Sumudica'yı göreve getiren Gaziantep ekibinde, bu süreçteki 24 müsabakada 10 mağlubiyet, 7 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Sumudica ile de yol ayrımına giden Gaziantep FK, yoluna 39 yaşındaki çalıştırıcı Selçuk İnan'la devam etti.

Genç teknik adam Selçuk İnan göreve geldiğinde düşme potasında yer alan Gaziantep FK, İnan yönetiminde ligde oynadığı son 10 maçı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı.

Bu mücadeleler sonunda hanesine 16 puan yazdıran Gaziantep FK, özellikle ligin son 3 haftasındaki 6-1'lik Adana Demirspor, 3-1'lik Fatih Karagümrük ve 1-0'lık Pendikspor galibiyetleriyle ligi düşme potasının 5 sıra üstünde tamamladı.



En golcü Draguş, asist kralı Maxim

Gaziantep ekibi, sezon boyunca rakip filelere 50 gol gönderirken en golcü isim ise attığı 14 golle Rumen forvet Denis Draguş oldu.

Gaziantep ekibinde Arda Kızıldağ ve Deian Sorescu 4'er, Lazar Markovıc, Marko Jevtovıc, Ogün Özçiçek, Maxim ve Papy Djilobodji 3'er, N'Koulou ve Mustafa Eskihellaç 2'şer, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Max Gradel, Monteiro ve Badji ise 1'er gol attı.

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Gaziantep ekibinde en çok asist yapan isim ise 8 asistle Rumen yıldız Maxim olurken, Markovic 6, Gradel 4, Furkan ve Mustafa 3, Sorecu, Ogün ve Monteiro 2'şer, Djilobodji ve Mbakata ise 1'er asist katkısı verdi.

Gaziantep ekibinin 2023-2024 sezonu kart raporunda ise 4 kırmızı ve 85 sarı kart yer aldı. Kırmızı-siyahlılarda Maxim 2, Furkan Soyalp 1 ve Papy Djilobodji 1 kırmızı kart gördü.

Sarı kartlarda ise 8 sarı kartla Draguş zirvede yer alırken, Markovic ve Ogün 7'şer, Ertuğrul Ersoy ve Furkan 6'şar, Mustafa, Jevtovıc, Gradel, Arda Kızıldağ ve Djilobodji 5'şer, Mbakata ve Maxim 4'er, Bikel, Monteiro ve Nita 3'er, N'Koulou, Sorescu ve Badji 2'şer, İlker Karakaş, Morais ve Batuhan Şen ise 1'er sarı kartla sezonu tamamladı.