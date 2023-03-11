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Selçuk İnan: "Sahaya çıktığımda çok heyecanlandım"

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#Kasımpaşa#Selçuk İnan#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 22:55

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı rakip olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çıktığımda çok heyecanlandım. İnsan evine uzun bir aradan sonra rakip olarak geldiğin biraz karmaşık duygular içerisinde olabiliyor. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Sözlerime yaşanan depremle ilgili başlamak istiyorum. Unutmayalım oradaki insanların hala desteği maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Bunu hatırlatmak istedim. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Belki yıllar alacak. Lütfen desteğimizi sürdürmeye devam edelim. Açıkçası iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Defansif olarak takım çok önemli bir yol kat etti, ben geldikten sonra. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi taraflarımız gibi, kötü taraflarımızı da söylememiz gerekiyor. Topu kazandıktan sonra ofansif pozisyonlarda başarısız olduk. Bu da beni üzdü. Önemli ve kaliteli oyuncularımız var. Çok basit hatalar yaptık. Bu konuda başarılı olsaydık buradan bence galip ayrılabilirdik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"Çıktığımda çok heyecanlandım"

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Galatasaray’a ilk rakip olduğunun hatırlatılması üzerine İnan, "Yıllarım burada geçti. Kaptanlık yaptım. Yardımcı antrenörlük yaptım. Başarılar kazandım. Çıktığımda çok heyecanlandım. İnsan evine uzun bir aradan sonra hele rakip olarak geldiğin biraz karmaşık duygular içerisinde olabiliyor. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim. Burada 300’den fazla maça çıkmış biri olarak, buradaki atmosferin nasıl olacağını en iyi bilen biri olarak takımı da bu yönde hazırladım ama neticeyi alamadık" şeklinde konuştu.

Maçın son dakikasında kullandıkları serbest vuruşta o an topun başında olmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya Selçuk İnan, "Demedim desem yalan olur. İyi pozisyondu. Aytaç da aslında topa vuruyor ama olmadı" diye cevap verdi.

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#Kasımpaşa#Selçuk İnan#Galatasaray

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