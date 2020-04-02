Selçuk İnan feda için ilk ateşi yaktı

“Salgının yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve futbolun bütün paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Başkanımız ve yönetimimizin takdir edeceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok.”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de spor müsabakaları dururken özellikle futbol kulüplerinin maddi kaybı ve bu süreçte oyunculara yapılacak ödemeler tartışma konusu oldu. Liglerin ertelenmesiyle dünyada birçok kulüp oyuncu ücretlerinde indirim başta olmak üzere çözüm ararken Türkiye’de de benzer örneklerin yaşanması an meselesi. Türkiye’de birçok ekip ‘kemer sıkma’ adına hamle yapmaya hazırlanırken, G.Saray’da kaptan Selçuk İnan ateşi yaktı.

Arkadaşlarım hassasiyet gösterecektir

Tecrübeli futbolcu, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray’ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda

gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakârlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum” dedi.

Takımın maaşı aylık 7 milyon Euro

”Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz” diyen Selçuk İnan sezon başında da ücretinde indirime giderek sözleşmesinin uzatılmasını kabul etmişti. Bu sezon önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da futbol takımının aylık ortalama maliyeti ise yaklaşık 7 milyon Euro. Sarı kırmızılı takımda kaptan Selçuk İnan’ın ardından bu konuda diğer futbolcuların da çağrıya kayıtsız kalmaması bekleniyor.

SEZON BAŞI DA FEDAKÂRLIK YAPMIŞTI

Geçen sezon 2 milyon 950 bin Euro sabit transfer ücreti ve 25 bin Euro da maç başı ücret alan Selçuk inan takımda kalmak için ücretinde neredeyse 5.5 kat indirimi kabul edip 4 milyon TL’ye (548 bin Euro) anlaşma imzaladı.