Şehmus Hazer NBA Yaz Ligi'nde oynayacak! Takımı...
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde mücadele edecek.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Şehmus Hazer, 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyecek.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcunun özel izin doğrultusunda 8-17 Ağustos'ta NBA Yaz Ligi'nde boy göstereceği belirtildi.
Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dedric Lawson'ın da NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics forması giyeceği aktarıldı.