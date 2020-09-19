Sebastien Ogier: 'WRC'nin ihtiyacı olan heyecan Türkiye'de var'

Tüm ülkelerin organizasyon yapma konusunda sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyi pilotlarını ağırlıyor. Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağına ev sahipliği yapan Marmaris, bir efsaneyi, Sebastien Ogier’yi de ağırlıyor. Geçen sene Türkiye’den zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, kariyeri, üç farklı takımla şampiyon olma şansı ve Türkiye Rallisi hakkında Hürriyet’e konuştu.

'Adeta bir balonun içindeyiz'

Bu sene yeni bir takımda, Toyota’dasınız. Her şey yolunda gidiyor mu?

Mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Araçtan çok memnunum.

· Tüm dünya zor bir dönemden geçerken, yarışlar bir bir iptal olurken Türkiye önemli bir sorumluluk alarak Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Bu konuda neler söylersiniz?

Kabul etmek lazım ki bu dönemde böyle büyük çaplı etkinlikleri gerçekleştirebilmek çok zor. Yarışlarımızda seyirciler yerlerini alamıyorlar. Yarış zamanı biz adeta bir balonun içinde yaşamak zorundayız. Tabii her şeye rağmen Türkiye gibi ülkeler sayesinde yarışmaya devam etme, insanlara televizyondan da olsa en azından bu büyük organizasyonu izletme şansına sahibiz

'Daha fazla zorluk var'

· Marmaris’te yarışmaktan memnun musunuz?

Türkiye takvimdeki diğer rallilerden çok daha farklı. Burada mücadele etmek zorunda olduğunuz şeyler, diğer yarışlara göre biraz daha fazla. Ve dediğim gibi ben bunu seviyorum. Bence Dünya Ralli Şampiyonası’nın ihtiyaç duyduğu heyecan Türkiye’de var. Türkiye Rallisi’nin biz pilotlara sunduğu farklılıklar benim hoşuma gidiyor.

· Buradan Türkiyeli hayranlarınıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Umarım bu günler geçer ve yakın zamanda yeniden bir araya gelebiliriz.

Bu rallide aracı korumalı, lastikleri iyi yönetmelisiniz

· Türkiye Rallisi’nin kendisine özgü zorluklarını nasıl açıklarsınız?

Marmaris’te hızla birlikte kırıcı etaplarda ayakta kalmak ve aracınızı bitiş çizgisine sağ salim getirmelisiniz. Çünkü burada alışık olduğumuz kırıcılıktan fazlası var. Hatta bence kesinlikle WRC’nin bu seneki takvimindeki en kırıcı ralli. Marmaris’te aracınızı korumalısınız, lastiklerini iyi yönetmelisiniz. Ama her şeye rağmen burada yarışmayı seviyorum.

Rallinin startını Kasapoğlu verdi

Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Türkiye Rallisi dün başladı. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun sembolik startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Dün iki etabın koşulduğu ralli yarın sona erecek.