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Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

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#Fenerbahçe Beko#Scottie Wilbekin#Sakatlık
Scottie Wilbekinden Fenerbahçeye kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 12:54

Fenerbahçe Beko, sol dizinden sakatlanan Scottie Wilbekin'in en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, sol dizinden sakatlanan Scottie Wilbekin'in en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 21 Mart Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan AX Armani Exchange Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan Scottie Wilbekin’in durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

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#Fenerbahçe Beko#Scottie Wilbekin#Sakatlık

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