Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'den flaş karar! 5 maç cezanın ardından...

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TBF Disiplin Kurulu’nun A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna davet edilmelerine rağmen kafileye katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’e verdiği cezanın faturası iki oyuncu ve kulüplerine ağır oldu... Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın da tepki gösterdiği iki oyuncu 5’er maçtan men cezasına çarptırılmıştı. Ancak ceza bununla da sınırlı değil. İki oyuncu bu cezayla ‘devşirme oyuncu’ statüsünü kaybettiler.

Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 10. maddesinin 8. fırkasına göre doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde milli takımlarda oynamış; dolayısıyla kulüplerinde Türk oyuncu statüsünde yer alan isimler milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybediyor. Wilbekin ve Larkin’in Tahkim Kurulu’na gitme hakkı bulunuyordu.

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LARKİN VE WILBEKIN'DEN KARŞI HAMLE



Basketfaul'ün haberine göre; TBF Disiplin Kurulu’nun milli takıma gelmedikleri gerekçesiyle 5’er maç ceza verdiği ve yönergeler uyarınca Türk lisansı çıkarma hakkını kaybeden Fenerbahçe Beko’dan Scottie Wilbekin ve Anadolu Efes’tan Shane Larkin Tahkim Kurulu nezdinde karara itiraz etti.



Yönergelere göre mazeretsiz milli takıma katılmayan devşirme oyuncular bu statülerini kaybediyor.

Rodos Cup’taki Panathinaikos-Fenerbahçe BEKO maçından önce Scottie Wilbekin ile Ergin Ataman arasında sıcak anlar yaşanmıştı.

Benchte oturan Ergin Ataman’ın yanına giden Wilbekin, daha sonra çevresindekilerle yaptığı paylaşımda Ergin Ataman’a “Neden yalan söylüyorsunuz. Ben milli takım kampına davet edildiğimde tedavi sürecimle ilgili bilgileri ve mazeretimi federasyonla paylaştım. Neden bunu yok sayıp benim gelmediğimi söylediniz.” diye çıkıştığını söyledi.

Olimpiyat Elemeleri öncesinde Ataman yaptığı açıklamada “Scottie Wilbekin kendisine ve kulübüne yaptığımız tüm çağrılara rağmen milli takıma katılmayı reddetti.” demişti.

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‘BOĞAZINDAN TUTUP GETİREMEYİZ’

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in takıma katılmamaları üzerine Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman iki oyuncuya şu şekilde tepki göstermişti: “Larkin başta kampa katıldı ama sağlık kontrollerinin ardından dizinde ciddi bir kemik ödemi tespit edildi. Wilbekin ise tüm çağrılara rağmen milli takıma katılmayı reddetti. Yapacak bir şeyimiz yok, kimseyi boğazından tutup ‘gel, milli takımda oyna’ diyemeyiz..”