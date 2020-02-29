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GeriFutbol Schalke'de Ozan Kabak sakatlandı, oyundan çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 23:01,Son Güncelleme:/

Schalke'de Ozan Kabak sakatlandı, oyundan çıktı!

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Schalke'de Ozan Kabak sakatlandı, oyundan çıktı!
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Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak, Köln maçında sakatlandı.

Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.

Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Schalkede Ozan Kabak sakatlandı, oyundan çıktı

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