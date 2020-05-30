Schalke kötü gidişe Bremen karşısında dur diyebilecek mi? iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandır

SCHALKE - BREMEN

Farklı Dortmund yenilgisiyle başlayan salgın dönüşü, Augsburg ve Düsseldorf mağlubiyetleriyle devam etti ve Schalke, hem savunmada hem hücumda keyif vermeyen bir görüntüye büründü.

Ozan Kabak'ın savunmaya dönüşü Düsseldorf karşısında geriyi biraz toparlasa da 5 dakikada rakibe teslim oldular ve galibiyetsiz geçen maç sayısı 10 oldu!

Benito Raman iyileşti, Suad Serdar ve Amine Harit'in sakatlıkları sürüyor. TD David Wagner, Düsseldorf karşısında savunmada bir önceki maçlara göre daha iyi olduklarını ama kritik anlarda olmayacak hatalar yapıp puansız ayrıldıklarını belirtti.

Bremen ise sarsıcı Leverkusen yenilgisi sonrası 2 maçta 4 puanı hanesine yazdırıp biraz olsun morallendi.

Küme düşme hattından çıkmak için seri galibiyetlere ihtiyaçları var ancak son 2 maçta savunmayı toparlayan Milos Veljkovic'in cezalı oluşu canlarını biraz sıkabilir...

Veljkovic'in boşluğunu Christian Gross'un doldurması beklenirken, sol tarafı emanet ettikleri Ludwig Augustinsson'un durumu ise maç saati netleşecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 10 resmi maçın 8'i "2.5 ÜST" bitti.

- Schalke ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybetti, 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi!

- Bremen'in deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 2'si "2.5 ALT" oldu. "2.5 ALT" olan maçları kazanan Bremen, olmayan maçları kazanamadı!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Schalke kazanır" oldu!

%34'lük kesim salgın dönüşü üst üste 3 yenilgi alan Schalke'nin evinde, bu sefer, kazanacağını düşünüyor.

%13'lük kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

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