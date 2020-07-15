Sassuolo 3-3 Juventus | Maçın golleri ve özeti

İtalya Serie A'da lider Juventus, Sassuolo ile deplasmanda karşılaştı. 2-0 öne geçen Juventus, 3-2 geriye düşerek şok olsa da bir puanı kurtardı ve maç 3-3 bitti.

Juventus'un gollerini Danila, Higuain ve Alex Sandro atarken Sassuolo'nun golleri Djuricic, Berardi ve Caputo'dan geldi.

Sassuolo'da milli futbolcu Mert Müldür 90 dakika sahada kalırken Merih Demiral yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Juventus, üst üste 3. hafta puan kaybı yaşamış oldu ancak liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puanla 8. sırada kaldı.

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