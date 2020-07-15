MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSassuolo 3-3 Juventus | Maçın golleri ve özeti
GeriSpor Sassuolo 3-3 Juventus | Maçın golleri ve özeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:44,Son Güncelleme:

Sassuolo 3-3 Juventus | Maçın golleri ve özeti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sassuolo 3-3 Juventus | Maçın golleri ve özeti
Abone Olgoogle-news

İtalya Serie A'nın lideri Juventus, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın aylar sonra kadroda yer aldığı maçta Sassuolo ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'da lider Juventus, Sassuolo ile deplasmanda karşılaştı. 2-0 öne geçen Juventus, 3-2 geriye düşerek şok olsa da bir puanı kurtardı ve maç 3-3 bitti.

Juventus'un gollerini Danila, Higuain ve Alex Sandro atarken Sassuolo'nun golleri Djuricic, Berardi ve Caputo'dan geldi.

Sassuolo'da milli futbolcu Mert Müldür 90 dakika sahada kalırken Merih Demiral yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Juventus, üst üste 3. hafta puan kaybı yaşamış oldu ancak liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puanla 8. sırada kaldı.

Sassuolo 3-3 Juventus | Maçın golleri ve özeti

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle