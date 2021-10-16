Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Sarıyer Belediyespor: 2 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Merve Tanıl, Aybüke Çetinay, Chatchu-On, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen, Gülce Güçtekin)
Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Merve Atlıer, Thompson, McKenzie, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic)
Setler: 12-25, 25-20, 19-25, 25-23, 8-15
Süre: 134 dakika (23, 32, 29, 33,17)
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