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Voleybol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Sarıyer Belediyespor: 0 - PTT: 3

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Sarıyer Belediyespor: 0 - PTT: 3
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Ankara temsilcisi PTT, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sarıyer Belediyespor: 0 - PTT: 3
Salon: Orman Fakültesi

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Sarıyer Belediyespor: İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Mısra Aşçı, Rigdon (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, Ecenur Aksoy, İrem Çor, Gizem Düzeltir, Yaren Hatipoğlu)
PTT: Cansu Aydınoğulları, Lisvel, Su Zent, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Merve Tanyel)
Setler: 19-25, 21-25, 22-25
Süre: 85 dakika (26, 29, 30)

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