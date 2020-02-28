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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

Sarıkamış Rallisi iptal edildi

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Sarıkamış Rallisi iptal edildi
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Yarış direktörü Emrah Çoban, "Ülkemizin bu acı gününde, bu sportif faaliyeti kurul kararı ile iptal etmiş bulunuyoruz" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 sezonu ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Yarış direktörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib bölgesindeki son olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehit haberleri üzerine yarın başlayacak yarışları iptal ettiklerini ifade eden Çoban, "Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar, şehitlerimize rahmet, illerine sabır diliyoruz. Ülkemizin bu acı gününde bu sportif faaliyeti kurul kararı ile iptal etmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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