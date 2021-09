'Sarı Fırtına' İsmail Balaban'ın Elmalı mutluluğu

Güreşle hiç alakası yokken, "Sizden iyi güreşçi olur" diyenlerin teşvikiyle ikiz kardeşi Turan Balaban ile 15 yıl önce bir hevesle güreşe başlayan İsmail Balaban, düzenli antrenmanlarla her geçen yıl başarılarına yenilerini ekledi.



Kardeşiyle 2013'te Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyuna yükselen İsmail Balaban, 2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.



Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan ile Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin tek yumurta ikizlerinden İsmail Balaban, 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanmanın sevincini yaşadı.



İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yağlı güreşlere verilen aradan ve katıldığı yarışma programından dolayı 20 ay er meydanlarından uzak kaldığını belirtti.



İsmail Balaban, bu aranın ardından en büyük güreş organizasyonu olarak Elmalı'da mücadele ettiğini söyledi.



- "Şu an eski formumda değilim"



Memleketinin Antalya'nın Elmalı ilçesi olduğunu anımsatan İsmail Balaban, şöyle konuştu:



"Elmalı'nın çocuğuyum. Kırkpınar dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde birçok kez birincilik yaşadım. Elmalı'da birincilik elde edememiştim. Çok talihsizlikler yaşadım. İkincilik, üçüncülük kazanmıştım ama birincilik sevinci yaşayamamıştım. 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bunu başardım."

İsmail Balaban, son dönemde katıldığı güreş organizasyonlarında form grafiğini yükselttiğini dile getirdi.



Yine de eski formunda olmadığını ifade eden İsmail Balaban, şunları kaydetti:



"Şu an eski formumda değilim. Yüzde 100'ümde değilim ama sahaya çıktığım zaman en iyisini vermeye çalışan, gayret eden bir İsmail Balaban var. Elmalı'da bunu yaptım. Sevenlerimi, seyircilerimi mahcup etmemek, hayal kırıklığına uğratmamak adına elimden gelenin en iyisini verdim, güzel müsabakalar yaptım. 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ndeki birinciliği hak ettiğimi düşünüyorum. Şanssızlığımı da kırmış oldum. Birinciliğimi tüm sevenlerime armağan ediyorum."

Başpehlivan İsmail Balaban, bundan sonrası için er meydanlarındaki şampiyonluklarına yenilerini eklemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.