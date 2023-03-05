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Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu'na gol yağdırdı! 11-0...

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#TFF 2. Lig#Şanlıurfaspor#Tarsus İdman Yurdu
Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurduna gol yağdırdı 11-0...
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 16:26

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 25’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu’nu 11-0 yendi.

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STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Akın Karabacak, İsmail Ertunç

ŞANLIURFASPOR: Aydın Kemal Rüzgar, Behlül (Dk. 47 Alpay), Seyit, Abdulsamet, Mehmet Yigit, Adem (Dk. 47 Enes Olgun), Mehmet Alp (Dk. 47 Yakup), Mert Çapar (Dk. 47 Doğancan), Mustafa Durak (Dk. 47 Bünyamin), Barış

TARSUS İDMAN YURDU: Mert Can İsmail Arda (Dk. 41 Yusuf Eren), Yusuf, Atım Ege (Dk. 41 Muhammed Emin), Emre Kara (Dk. 41 Sarp), Tugay, Kayra, Mert Temizkan, Yunus (Dk. 41 Anıl), Mohammad Lıth, Furkan Kara (Dk. 16 Zafer)  

GOLLER: Dk. 2 Mert Çapar, Dk. 7, Dk. 15 ve Dk. 37 Kemal Rüzgar, Dk. 11 ve Dk. 31 Adem, Dk. 41 Behlül, Dk. 51, Dk. 55 ve Dk. 73 Bünyamin, Dk. 52 Yakup (Şanlıurfaspor)

Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurduna gol yağdırdı 11-0...


Maçtan dakikalar

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2’nci dakikada Kemal Rüzgarın pasıyla kale önünde topla buluşan Mert, topa sert vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

7nci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

11inci dakikada Mehmet Yiğitin pasında kale önünde topu alan Adem, topa düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

15’inci dakikada Mertin pasında kale önünde topla buluşan Kemal Rüzgar topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 4-0.

31inci dakikada Mustafa Durakın pasında kale önünde topu alan Adem düzgün bir vuruşla filelere buluşturdu: 5-0.

37’nci dakikada Kemal Rüzgarın pasında kale önünde topla buluşan Mert, topu sert vuruşuyla filelere buluşturdu: 6-0.

41’inci dakikada kaleciyle baş başa kalan Behlül’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 7-0.

51’inci dakikada Seyit’in pasında kale önünde topu alan Bünyamin düzgün bir vuruşla filelere buluşturdu: 8-0.

52’nci dakikada Alpay’ın pasında kale önünde topla buluşan Yakup topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 9-0.

54’üncü dakikada Alpay’ın pasında kale önünde topla buluşan Bünyamin topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 10-0.

73’üncü dakikada Adem’in pasında kale önünde topu alan Bünyamin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 11-0.

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#TFF 2. Lig#Şanlıurfaspor#Tarsus İdman Yurdu

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