Sangal'ın MDL yolculuğundaki son dönemeci bu akşam!

Takım, son olarak MDL ESEA S36 Premier’e giden yoldaki basamakları teker teker tırmanıyor.

ESEA Advanced Playoff'ları Upper Bracket finalinde @Movistar_Riders ekibine karşı 2-0 kazanarak Büyük Finale çıktık.#believethemyth pic.twitter.com/MWPNOZv36c — Sangal Esports (@sangalgg) November 24, 2020

Geçtiğimiz ay ESEA Advanced Playoff’larında gösterdiği başarıyla Winner Bracket’taki (hiç kaybetmemiş takımların bulunduğu aşama) 16 takımın arasından Winner Bracket finaline yükselmişti. Winner Bracket finalinde rakibi Movistar Riders’a ezici bir üstünlük sağlayan Sangal, 2-0 maç skoruyla büyük finale çıkmaya hak kazanmıştı. Büyük Finaller için Sangal Esports, Losers Bracket’ın (bir kez kaybetmiş takımların bulunduğu aşama) finalini beklemeye başladı. Maç sonunda gelen rakip ise yine Sangal Esports’un yarı finallerde mağlup ettiği Movistar Riders oldu.

3 Aralık 2020’de oynanacak final maçı, Sangal Esports’un MDL ESEA S36 Premier’den önceki son dönemeci niteliği taşıyacak. Sangal’ın Winner Bracket finallerinde 2-0 yendiği Movistar Riders’ı Büyük Finallerde de yenerek 4.500$ kazanması ve MDL’e yükselmesi durumunda, ekip, Türkiye’yi bir kez daha uluslararası takımların arasında temsil etme şansı kazanacak. Takım, Büyük Finali kaybetmesi halinde ise 3.000$ ödül kazanacak ve MDL’den önceki adım olan Premier Relegation Playoff’larında yine MDL için 12 takım arasından ilk 4e girmeye çalışacak.

MDL Niye Önemli?

MDL, dünyanın en iyi ve prestijli CSGO ligi kabul edilen ESL Pro League’in giriş biletini barındırdığı için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Premiere aşamasından 1. çıkan takım, bir sonraki ESL Pro League’in sezonuna direkt olarak davet alıyor. Dünyanın en iyi 24 takımının bulunduğu bu ligde ise bu sezonun ödül havuzu toplam 750.000$.