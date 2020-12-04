Sangal Esports, MDL’e katılmaya hak kazandı

Türkiye’nin özellikle CS:GO alanında en başarılı takımlarından birine sahip Sangal Esports, uluslar arası sahnede ismini bir kez daha duyurdu. 3 Aralık günü Movistar Riders ile gerçekleştirdikleri maçla, MDL biletine sahip oldu.

Sangal Esports, ESEA Advanced Playoff’larında hayranlarını şaşırtmamış ve hiçbir çam kaybetmeden Winner Bracket’a yükselmişti. Burada 16 takımla mücadele eden Sangal oyuncuları finale kadar ulaşmıştı. Final aşamasında Movistar Riders ‘ı 2-0 yenerek büyük finale katılmaya hak kazandı. Final maçında Losers Bracket’tan Sangal’ın karşısına çıkacak takım ise yine yarı finalde Sangal tarafından ezici bir zaferle yenilen Movistar Riders oldu.

ESEA Advanced Şampiyonu Sangal Esports! No hubo vendetta @Movistar_Riders pic.twitter.com/VKldqovKeL — Sangal Esports (@sangalgg) December 3, 2020

Sangal Esports’un MDL ESEA S36 Premier’den önceki son dönemeci niteliği taşıyan maç 3 Aralık akşamı gerçekleşti. Movistar Riders’ı bir kez daha yenen Sangal Esports, MDL’e yükselmeye hak kazanarak 4.500$ ödülün sahibi oldu.

MDL’e katılmaya hak kazanan takım, CS:GO sahnesinde Türkiye’nin ismini bir kez daha başarılı bir şekilde temsil ederek ülkenin en başarılı takımlarından olduğunu bir kez daha kanıtlamayı başardı.

26 Nisan'da başlayan bu yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Sağlam adımlarla @hardstylecsgo deyimiyle "mini goal"ler şeklinde yürümeye devam ediyoruz. Emeğinize sağlık beyler @Maj3r_, @pazzcsgo, @l0gicmancs, @ngiNcs, @imorcs Yeni sezon, yeni heyecan🤙 — Hamza Sönmez (@hmzsnmz_) December 3, 2020

gg 3-0 vs @Movistar_Riders MDL 👍 desteginiz için sonsuz teşekkürler oyun yeni başlıyor — belali (@imorcs) December 3, 2020

MDL Niye Önemli?

MDL, dünyanın en iyi ve prestijli CSGO ligi kabul edilen ESL Pro League’in giriş biletini barındırdığı için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Premiere aşamasından 1. çıkan takım, bir sonraki ESL Pro League’in sezonuna direkt olarak davet alıyor. Dünyanın en iyi 24 takımının bulunduğu bu ligde ise bu sezonun ödül havuzu toplam 750.000$.