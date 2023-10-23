Samu Saiz: "Arda Güler muazzam oyuncu, Arda Turan'a şaşırmıyorum"

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Real Madrid’in alt yaş kategorilerinde forma giyen İspanyol orta saha Samu Sainz, sırasıyla Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe CF B, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca, Leeds United ve Girona’da görev yaptı. Geçen sezon devre arasında Girona’dan Sivasspor’a transfer olan 32 yaşındaki Saiz, ilk sezonunda 17 maça çıktı ve 4 gol 4 asistle oynayarak Yiğidolar’ın orta sahasındaki kilit isim oldu. Bu sezon şimdiye kadar 8 maçta görev yapan Saiz, 3 gol ve 1 asistlik performansla takımına katkı sağlayarak Süper Lig’e başarılı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Samu Saiz, Süper Lig’deki hedeflerini, teknik direktör Servet Çetin’in takım yönetimini, Arda Güler’in Real Madrid’e transferini, Arda Turan’ın teknik direktörlük serüvenini samimi şekilde aktardı.

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“SÜPER LİG’DE ÇOK SEVDİĞİM TARZDA DİNAMİK MAÇLAR OYNANIYOR”

Daha önce İspanya ve İngiltere gibi önemli liglerde forma giydin. Süper Lig’de oynanan futbol hakkında ne düşünüyorsun?

Türkiye’de yaklaşık 1 yıl geçirdim. Bu ligde çok sevdiğim tarzda dinamik maçlar oynanıyor. Aslında çok açık futbolun oynandığı bir lig. Stadyumlar mükemmel ve bütün stadyumların çok yüksek bir seyirci kapasitesi var. Bu lig ile ilgili hoşuma gitmeyen tek bir şey var: Stadyumlar hiçbir maçta çok dolu görünmüyor. Bu da tabii oyuncular maçlara çıktığında motivasyonu biraz düşürüyor.

“HER HOCA YENİ BİR TECRÜBE DEMEKTİR. MARCELO BİELSA’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Kariyerinde Marcelo Bielsa, Diego Simeone gibi önemli teknik adamlarla çalıştın. Bu teknik adamların kariyerine olan etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Seni en çok hangi teknik direktör etkiledi?

Her hoca, yeni bir tecrübe demektir. Bütün hocalardan bir şeyler öğrenebiliyorsun. Diego Simeone ile beraber çok çalışma şansım olmadı çünkü birkaç aylık süreçte beraber çalışmıştık. Marcelo Bielsa’dan çok şey öğrendim, kendisi bana çok şey kattı. Kendisi futbolumda bayağı bir fark yarattı. Bielsa’dan futbolun ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bielsa, futbolda ne kadar büyük işler yapılabileceğini gösterdi. Ayrıca futbolun sadece bir rekabet olmadığını ve aynı zamanda birleştirici bir güç unsuru olduğunu bize öğretti. Futbol sayesinde hayatımızı kazanıyoruz ve futbolcular olarak hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bunun dışında da futbolun birleştirici bir gücü var.

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“HEP RONALDO NAZARİO, DEL PİERO VE TOTTİ’Yİ ÖRNEK ALARAK FUTBOL OYNADIM”

Takımına 8 maçta 3 gol ve 1 asistlik harika bir katkı sağladın. Bu sezonki bireysel olarak hedeflerini anlatır mısın?

Önceliğim takımımın ligde iyi bir noktada olması. Aşağı düşmekle uğraşmak değil de, ligde daha iyi bir pozisyonda ve sıralamada yer almak istiyoruz. Bireysel olarak da takımım için atabildiğim kadar gol, yapabildiğim kadar asist yapmayı çok isterim. Bunlar hem şahsıma hem de takımıma fayda sağlayan şeyler ama önceliğim takımımın rahat bir sıralamada olması. Bu sezon 10 gol ve 10 asist yapmak isterim. Konuşması kolay ama yapması kolay değil. Ondan dolayı bütün isteğim yapabildiğim kadar katkı sağlamak. Ben de bir orta saha oyuncusuyum ama her zaman 10 numara pozisyonunda oynadım. Hiçbir zaman 6 veya 8 numara pozisyonunda oynamadım. Hep eski efsane futbolcu Ronaldo Nazario, Del Piero ve Francesco Totti’yi örnek alırdım. Bu oyuncuları örnek alarak futbol oynadım.

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“SERVET ÇETİN, FUTBOLU ÇOK İYİ BİLEN VE FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN BİR HOCA”

Futbolcu olarak uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Servet Çetin, Sivasspor’un başına geçerek teknik direktörlüğe adım attı. Servet Çetin’in takım yönetimini değerlendirir misin?

Evet, Servet Çetin’in teknik direktörlük hayatındaki ilk senesi. Ben kendisinin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yıllarca futbolcu olarak futbola emek vermiş birisi. Servet Çetin, futbolu çok iyi bilen ve futbolun içinden gelen bir hoca. Burada kendi kurduğu taktik anlayışı tamamen teknik detaylara dayalı. Kendi teknik ekibi de tamamen profesyonel bir ekipten oluşuyor. Takıma yaklaşımı da çok profesyonel. Ben o yüzden ilerleyen zamanlarda Servet Çetin’in daha büyük başarılar yaşayacağına inanıyorum.

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“EMRE GÖKAY VE YUNUS EMRE’NİN AVRUPA’DA OYNAYABİLECEK YETENEKLERİ VAR”

Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Guardian, ‘2006 doğumlu en iyi genç yetenekler’ listesi yayımladı. Gazete listede Emre Gökay ve Yunus Emre Konak’a da yer verdi. İki genç yıldız adayı için gözlemleriniz nelerdir?

Yunus Emre, kendi yaşına göre çok güzel işler çıkarıyor. Yaşından daha olgun bir futbol anlayışı var. Zaten bu yüzden sürekli ilk 11’de başlayıp takımına katkı sağlayabiliyor. Bundan dolayı da çok güzel bir futbol oynuyor. Emre Gökay, çok yetenekli bir futbolcu ve yeteneğinden hiçbir şüphe yok. Ancak kendisini biraz daha futbola vermesi lazım. Ayrıca biraz daha farklı bir bakış açısıyla futbola bakması gerekiyor. Böyle olursa Emre’nin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı Emre takımda çok fazla yer bulamıyor. Açıkçası futbol biraz değişkendir. Bir sene çok iyi oynarsınız ama bir sene düşüş yaşarsınız. Bunu söylemek için belki erken fakat iki futbolcunun da Avrupa’da oynayabilecek yetenekleri var.

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“ARDA GÜLER, EN HASSAS SÜREÇTE SAKATLIK YAŞADI. KENDİSİ MUAZZAM BİR OYUNCU”

18 yaşındaki Türk futbolcu Arda Güler Real Madrid’e transfer olmuştu. Güler, antrenmanlarda yaşadığı sakatlıktan dolayı henüz maçlarda süre bulamadı. Arda Güler’in transferini nasıl değerlendiriyorsun? Real Madrid altyapısında yetişen ve La Liga macerası yaşamış bir oyuncu olarak Arda Güler’e tavsiyelerin nelerdir?

Geçen sene yaptığım bir röportajda Arda Güler’in Türkiye’nin en iyi oyuncusu olduğunu söylemiştim. Şüphesiz çok iyi bir oyuncu. Arda’nın Real Madrid’e gittiğine şaşırmadım. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hayatında ilk defa yurt dışına çıktı. Kendi ülkesinin dışında farklı bir kültüre ve futbol anlayışına gitti. Belki orada bu alışma sürecinde, en hassas süreçte bir sakatlık yaşadı. Yetenekli ve muazzam bir oyuncu. Real Madrid için dünyanın en büyük kulübüdür diyebiliriz. Dünyanın en büyük kulübünün futbolcusuysan eğer hem övgü alıp hem de eleştiriye maruz kalıyorsunuz. Real Madrid’de iyi oynadığında dünyanın en iyi oyuncusu oluyorsun ama kötü oynadığın bir gündeyse çok kötü bir oyuncu olabiliyorsunuz. Bu durum sadece Arda Güler için değil. Real Madrid’in bütün oyuncuları çok kolay bir şekilde övgü alabiliyor veya eleştiriye maruz kalabiliyor. Arda Güler, kendi bildiğini yapıp en iyi şekilde futbolunu ortaya koymalı.

“ARDA TURAN İLE OYNAMA FIRSATI BULDUM, BAŞARILI OLMAYI HAK EDİYOR”

Atletico Madrid’de beraber oynadığınız Arda Turan, şimdi TFF 1.Lig ekibi Eyüpspor’da görev yapıyor. TFF 1.Lig’de lider olan Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’ın başarılı takım yönetimi hakkında ne düşünüyorsun?

İspanya’da Arda Turan’la oynama fırsatı buldum. Kendisi çok iyi tekniği olan bir futbolcuydu ve çok da kaliteliydi. Onun dışında karakter olarak da çok iyi bir insandı. Evet, Eyüpspor’un 1.sırada olduğunu biliyorum. Zaten çok kaliteli bir takımı ve kulübü var. Arda’nın bu başarısına futbolculuğunu katarsak, iyi futbolcu olduğu için çok şaşırmıyorum. Arda Turan, başarılı olmayı hak ediyor.