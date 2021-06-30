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GeriFutbol Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 23:22 | Son Güncelleme:

Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı

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Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi etkinliği düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş İskelesi önünde toplanmaya başlayan binlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

Havanın kararmasıyla birlikte taraftarlar, kulübün kuruluş tarihi olan 1965 tane meşale yaktı.

Taraftarlar kutlamaların ardından dağıldı.

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