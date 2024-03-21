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Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması! Yeniden aktif oldu

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#Samsunspor#Transfer#Transfer Yasağı
Samsunspordan transfer yasağı açıklaması Yeniden aktif oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 20:53

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre askıya alınan transfer yasağı kararı, yeniden aktif hale getirildi.

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Samsunspor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere, FIFA tarafından Kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulanmış ve ilgili karar CAS tarafından onanmıştı. Ardından, İsviçreli Avukatlarımız İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş ve transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, Kulübümüz 2023/24 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti. FIFA tarafından bugün Kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde; İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi’ndeki davada nihai karar verilmemiş olup, hukuki süreç şimdilik devam etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesindeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır."

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#Samsunspor#Transfer#Transfer Yasağı

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