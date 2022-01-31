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Samsunspor’da Melunovic ile yollar ayrıldı! 1 dakika bile oynamadı...

#Samsunspor#Alen Melunovic#Anadolu Kulüpleri
Samsunspor’da Melunovic ile yollar ayrıldı 1 dakika bile oynamadı...

Samsunspor’da takımdan ayrılma konusunda sıkıntı çıkartan Alen Melunovic ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki Melunovic sezon başında transfer olduğu Samsunspor’da 1 dakika bile görev almadı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon başında dönemin teknik direktörü Mehmet Altıparmak’ın isteği üzerine Sırbistan ekibi Napredak Krusevac'dan transfer edilen Sırp golcü Alen Melunovic ile yollarını ayırdı.

Sezon başından beri sağlık problemleri yaşadığını söyleyip, sadece düz koşu yapan Sırp forvet, Samsunspor yönetiminin sözleşme fesih teklifini kabul etmemiş ve tüm alacağını istemişti. Taraftar tarafından düz koşu yaptığı birkaç antrenmanda protesto da edilen Melunovic ile yollar bugün itibariyle ayrıldı.

Alen Melunovic’in ismi Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki takım kadro listesinden çıkartıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu feshin ardından daha önce sözleşme imzaladığı Junior Tallo’ya lisans çıkartabilecek.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer döneminde şu ana kadar 2’si yabancı 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

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Kırmızı-beyazlılar KV Mechelen'den 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncu Sheldon Bateau ile 2,5 yıllık, Oud-Heverlee Leuven'den 20 yaşındaki defans oyuncusu Talha Ulvan ile 3,5 yıllık, FC Viktoria 1889 Berlin'den 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık ve Ujpest FC'den 29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Junior Tallo'yu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamış, yabancı kuralı nedeniyle Junior Tallo’ya lisans çıkartamamıştı. Ismael Diomande’nin sözleşmesini donduran Samsunspor, yerine Sheldon Bateau’ya lisans çıkartmıştı. Kırmızı-beyazlılar Melunovic’in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Junior Tallo’yu TFF listesine ekleyecek.

Kırmızı-beyazlı takımın yöneticileri, herhangi bir yabancı transferi daha olması durumunda sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kevin Boli ile de sözleşme feshi konusunda görüşmelerini yürütürken, 2 yabancı oyuncu takviyesi olursa Erald Çinari’nin de takımdan ayrılması için çalışma yürüteceklerinin bilgisini vermişti.

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#Samsunspor#Alen Melunovic#Anadolu Kulüpleri

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