Samsunspor'da gündem Sergen Yalçın! İlk görüşme gerçekleşti...

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor'da teknik direktör değişikliği için düğmeye basıldı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmayı düşünen Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk aday olarak masaya oturdu.

En son Beşiktaş'ı çalıştıran başarılı teknik adamın ismi sık sık A Milli Takım ile anılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Yalçın, "Benim hedefim milli takım. Milli takımda çalışmayı çok bekledim. Orası bizim için çok uygundu aslında. Oranın bir hocası var, yanlış anlamasın. O, benimle ilgili saçma sapan şeyler söyledi ama ben onunla ilgili söylemeyeceğim" demişti.

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

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Sergen Yalçın, daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yaptı. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan 50 yaşındaki çalıştırıcı 2020-21 sezonunda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.

EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI BEŞİKTAŞ'TA

Teknik direktörlük kariyerime 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor ile başlayan Sergen Yalçın, Güney ekibinde gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Sergen Yalçın, 16 maç başında kaldığı Gaziantepspor ile maç başına 1.69'luk puan ortalaması tutturdu.

2014-2015 sezonunda Sivasspor'da görev yapan Sergen Yalçın, 38 maçta 1.42'lik puan ortalaması yakaladı. 2015-2016'da sadece 3 maçlığına Gaziantepspor'un başına geçen Sergen Yalçın, 1.33'lük puan ortalaması elde etti.

2016-2017 sezonunda Kayserispor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı ekibin başında 17 maç yer aldı ve 1.18'lik puan ortalaması yakaladı.

2017-2018 sezonunda formasını da giydiği Esklşehirspor'un başına geçen Sergen Yalçın 6 maçta 0.50'lik puan ortalamasıyla kariyerinin en düşük puan ortalamasını elde etti. Aynı sezon Konyaspor'da görev yapan Sergen Yalçın, 10 maçta 1.50'lik puan ortalamasıyla yine dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

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2018-2019 sezonunda Alanyaspor ile yeniden kariyerinde yükselişe geçen Sergen Yalçın, Akdeniz temsilcisinin başında çıktığı 24 karşılaşmada 1.33'lük puan ortalaması yakaladı.

2019-2020 sezonunda Yeni Malatyaspor'a geçiş yapan Sergen Yalçın 21 maçta elde ettiği 1.51'lik puan ortalamasıyla Beşiktaş'ın teknik direktörlüğne giden yolu açtı. Aynı sezon Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Yalçın, Kara Kartal'ın başında 79 resmi müsabakada yer aldı ve 1.84 ile kariyerinin en yüksek puan ortalamasını yakaladı.