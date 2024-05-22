×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Samsunspor yeni sezonda Markus Gisdol'la devam etmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Markus Gisdol#Süper Lig
Samsunspor yeni sezonda Markus Gisdolla devam etmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:02

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezonda Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'la yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"2023/24 Futbol Sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Sayın Markus Gisdol ile Kulüp Yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve Kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir.

Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Sayın Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir.

Sayın Gisdol, Kulübümüzden, Şehrimizden ve Taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir.

Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve Kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Sayın Markus Gisdol ve Ekibine tüm Samsunspor Camiası, Taraftarları, Yönetimi ve Çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın Kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır."

Haberin Devamı

Samsunspor yeni sezonda Markus Gisdolla devam etmeyecek

Gözden KaçmasınCelil Yüksel, Göztepeye veda ettiCelil Yüksel, Göztepe'ye veda ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Markus Gisdol#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!