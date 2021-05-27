Samsunspor ve Ankaragücü’nde teknik direktör hareketliliği! Mesut Bakkal iddiası…

TFF 1. Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu’ya elenerek Süper Lig hasretini dindiremeyen Samsunspor, gelecek sezon yapılanmasına şimdiden başladı.

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, gelecek sezon işi sıkı tutup direkt Süper Lig’e yükselme amacında. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlıların Mesut Bakkal’ı gündemine aldığı ve tecrübeli teknik adamla bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı derken…

Yeniden Süper Lig’e yükselmek için teknik direktör arayışlarını sürdüren Ankaragücü’nde Hakan Kutlu ve Mustafa Dalcı isimleri gündemdeydi. Son olarak Süper Lig’de Erzurumspor’da görev yapan Mesut Bakkal’ın, Ankaragücü’nün de radarında olduğu biliniyor.

Daha önce Başkent’te görevler alan Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig’de birçok takımda görev aldı. Bakkal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar şöyle;

Gençlerbirliği (2005 ve 2007) Gaziantepspor (2007 ve 2008) Gençlerbirliği (2008) Denizlispor (2009) Manisaspor (2009 ve 2020) Sivasspor (2010) MKE Ankaragücü (2011) Samsunspor (2012) Karabükspor (2012 ve 2013) Konyaspor (2013 ve 2014) Gençlerbirliği (2015) Mersin İdman Yurdu (2015) Sivasspor (2016 ve 2017) Kayserispor (2017) Gençlerbirliği (2017) Alanyaspor (2018) Bursaspor (2019) 2021 (Erzurumspor)