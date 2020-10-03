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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Samsunspor ile karşılaşacak olan Akhisarspor seri peşinde

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Samsunspor ile karşılaşacak olan Akhisarspor seri peşinde
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TFF 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor'u 2-0 yenerek alıp karabulutları biraz olsun dağıtan Akhisarspor, yarın Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak.
Eksik futbolcunun bulunmadığı yeşil-siyahlılar ligde 3 haftada 4 puan topladı. Bu sezon 1'inci Lig'e dönen namağlup Samsunspor'un 5 puanı bulunuyor.

Transfer döneminde yasaklı kadrosundan 13 ismi kaybeden Akhisarspor, Samsun'u da yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Cem Kavçak, takımına güvendiğini vurgulayıp deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini dile getirdi.

Akhisarspor'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Lukac - Vrsajevic, Alperen, Göksu, Kadir, Taha, Rotman, Ali Kaan, Bjarnason, Hadzic, Bertuğ

Samsunspor ile karşılaşacak olan Akhisarspor seri peşinde

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