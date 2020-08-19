MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSamsunspor Guy Serge Yameogo transferini açıkladı
GeriFutbol Samsunspor Guy Serge Yameogo transferini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 20:48 | Son Güncelleme:

Samsunspor Guy Serge Yameogo transferini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsunspor Guy Serge Yameogo transferini açıkladı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Yameogo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Slovenya'nın 1. Lig ekiplerinden Tabor Sezana takımında oynayan genç futbolcunun geride kalan sezon 12 resmi maça çıktığı ve rakip filleri bir kez havalandırdığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.

Samsunspor Guy Serge Yameogo transferini açıkladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle