Samsunspor - Beşiktaş maçı için yorumlar: Yıldızlarıyla kazandı: van Bronckhorst bu konuda usta! Daha çok can yakar

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi ve sezona galibiyetle başladı.

Beşiktaş'ın gollerini 31. dakikada Rafa Silva ve 36. dakikada Gabriel Paulista kaydetti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, karşılaşmayı köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: SAMSUNSPOR'UN OYUNU, BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU VAR

İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti.

Samsunspor, ligin dikkatle izlenmesi gereken kulüplerinden biri. Geçtiğimiz yıl takımı 8 maçta 1 puanla alıp kümede bırakan Gisdol’u maalesef tutamadılar. Ancak hoca değiştiren diğer takımlar gibi savrulmadılar, çünkü kulübün bir hafızası var. O hafızanın ismi, futbol direktörü Fuat Çapa. Bu sezon başında bir başka Alman Thomas Reis’ı göreve getirdi, o da belki sonuç olarak değil ama oyun anlamında saygıdeğer bir başlangıç yaptı Süper Lig’e. Ben, Gisdol’un gidişini sadece Samsun’un değil, Süper Lig’in de bir kaybı olarak değerlendiriyorum. Samsun’u kısa sürede büyük fiziksel fark yaratan bir takım haline getirmişti geçen sezon. Müsabakaların sonuna kadar diri kaldılar, defalarca mağlubiyetlerden geri döndüler. Maçlar sadece ikinci devrelerden ibaret olsaydı, tam 57 puan toplamış olacaktı Gisdol.

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REiS iYi iŞLER YAPMIŞTI

Onun yerine getirilen Reis da, Bochum’la iyi işler yapmış, büyüklere karşı büyük futbol oynatmış cesur bir teknik adam. Bochum’la Bayern’e 7-0 yenilmişliği var, ama aynı Bayern’i 4-2, Dortmund’u da 4-3 mağlup ettiği iki de epik sonuç var kariyerinde. Dün de Beşiktaş’a karşı büyük takım davranışı sergiledi Samsun.

ASiSTLER GOLLERDEN GÜZEL

Ancak dünkü müsabakayı şöyle özetleyebiliriz 5 kelimeyle: “Samsun’un oyunu, Beşiktaş’ın süperstarları var.” İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti. İki sayıda da asistler gollerden güzel. Van Bronckhorst’un kariyerinde en fazla saygı gördüğü departman, “yıldızlardan üst düzey verim alması” idi. Feyenoord’da Kuyt, Elia ve Berghuis’ten nasıl verim aldıysa Beşiktaş’ta da süperstarlarla uyumu iyi. Paulista dün sakatlanana kadar hem savunmayı toparladı, hem de mükemmel bir korner organizasyonunu golle tamamladı.

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BRONCKHORST DOKUNUŞU

Immobile indirdi, Semih şimdiden sezonun en güzel asistlerinden birini yaptı, Rafa yine çabukluğunu gösterdi. Masuaku’da da, Gedson’da da geçen sezona göre toparlanma var. Van Bronckhorst dokunuşu diyebiliriz bu bireysel çıkışlara.

GÜNTEKİN ONAY: DEPLASMANDA KAZANMAK OYUNDAN ÖNEMLİ

Beşiktaş 2 maçta gol yemeden galip geldi ancak kadro genişliğinin artması şart.

Beşiktaş dün zor bir deplasmanda net bir skorla kazandı ancak iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Golü buldu, topu rakibe bıraktı skoru korumak istedi ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çünkü 1-0’a kadar olan süreçte de etkili oynayan ve Beşiktaş’ın üzerine gelen Samsunspor idi. Beşiktaş’ın 2-0’ı bulduğu bir maçta topu daha fazla ayağında tutup rakibe bu kadar şans vermemesi gerekiyordu.

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Futbolda öne oynamak önemlidir. İlk golde alan bulup savunma arkasına koşu gelince öne doğru direkt oynamanın değeri ve gerekliliği ortaya çıktı. İmmobile, Semih Kılıçsoy ve Rafa Silva işbirliği ile gelen ilk gol gerçekten de çok şık idi. Ancak her zaman öne doğru oynayamazsınız. Orta alanda yana ve geriye oynayarak takımı öne çıkartmak, tempoyu ayarlamak, kanat beklerini de oyuna sokarak topa sahip olmak büyük takımların özellikle skoru bulduktan sonra saha içinde yapması gerekenlerden.

BU GEÇiŞLER ÇOK CAN YAKAR

Rafa Silva ve İmmobile gibi oyuncularla Beşiktaş bu geçişlerle çok can yakacaktır. Rafa Silva her türlü problemi çözebilecek, çok fazla gol katkısı sağlayacak bir oyuncu. Gabriel Paulista takım boyunu ayarlayan, pozisyon bilgisi yüksek bir stoper ve savunmanın liderliğinin nasıl yapılacağını biliyor.

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Beşiktaş’ın özellikle ikinci yarıda hemen hemen hiç topa sahip olamamasının nedenlerinden ilki sadece öne doğru oynamaya çalışmak idi ancak kötü zemin, Samsunspor’un yüksek enerjisi ve baskısı da Beşiktaş’ı zorladı. Beşiktaş, 2 resmi maçta gol yemeden kazandı ve 7 gol attı fakat kadro genişliğinin ve alternatiflerin artması için transfer şart. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve İmmobile fark yaratacak harika oyuncular ancak kadroda bu isimleri yedekleyecek oyuncular yok.

BEŞiKTAŞ iÇiN ÇOK ZOR BiR MAÇTI

Beşiktaş, iki sınavdan da başarıyla geçti, önümüzdeki hafta Antalyaspor’a karşı oynanacak maç güçlü bir iç saha oyunuyla, yoğun baskı ile kazanılırsa Beşiktaş’ta taşlar yerine oturmuş demektir.

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Beşiktaş, fizik olarak çok güçlü ve saha içinde organize olan güçlü bir Samsunspor’u yenerek çok zor bir maçı kazandı. Yeni bir teknik adam, yeni bir anlayış ve bir çok yeni oyuncuyla kazanarak başlamak ve kazanarak devam etmek önemli. Beşiktaş, bu süreçte kazanarak devam ederse siyah beyazlıları bu sezon güzel günler bekliyor.