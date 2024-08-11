Beşiktaş'ın yeni transferleri coştu! Semih Kılıçsoy, Rafa Silva'yı mest etti

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Süper Lig'in ilk haftasında zorlu deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yeni transfer sahne alarak bir ilke imza attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.

Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.

Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ REİS'İN İLK RESMİ MAÇI

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

Ev sahibi takım transfer yasağından dolayı kadrosunu güçlendiremedi. Yeni sezon hazırlık kampında yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü oynadığı Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yendi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63’ÜNCÜ MAÇ

Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıktı. Bugüne kadar oynanan 62 maçın 34’ünü Beşiktaş, 11’ini Samsunspor kazanırken, 17 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş 99, Samsunspor ise 58 gol attı.

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TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Samsun’da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarına ayrılan bin 608 adet biletin tamamı tükenirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletten 20 bine yakını satıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK ŞOKU

Kritik mücadelede siyah beyazlıların ikinci golünü kaydeden Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.

RAFA SILVA'DAN İLK SÜPER LİG GOLÜ

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, siyah beyazlı formayla çıktığı ilk Süper Lig maçında golle tanıştı.

Müsabakanın 31. dakikasında Semih Kılıçsoy, orta sahanın gerisinden yarım voleyle Rafa Silva'ya harika bir pas çıkarırken Portekizli de bu nefis pası geri çevirdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Rafa Silva, Semih Kılıçsoy'un harika asistinden sonra mest olmuş bir şekilde genç yıldıza doğru koşarak tebrik etti ve gol sevincini birlikte yaşadı.