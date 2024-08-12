Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain İngiltere’ye dönüyor

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Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain, ülkesi İngiltere’ye dönmek üzere. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Premier Lig’den Championship’e düşen Sheffield United, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Oxlade-Chamberlain’in, Sheffield United’ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Southampton ve İqswich Town’un da transfer listelerinde yer aldığı ifade edildi. Beşiktaş’ın geçen yıl bedelsiz olarak renklerine kattığı tecrübeli oyuncu, 30 resmi maçta forma giyerken 4 kez gol sevinci yaşadı.