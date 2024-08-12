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Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain İngiltere’ye dönüyor

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#Beşiktaş#Oxlade-Chamberlain#Transfer
Beşiktaşta Oxlade-Chamberlain İngiltere’ye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği oyuncu ülkesine gidecek. 30 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig’den Southampton, İpswich Town ve Championship’ten Sheffield United kulüpleri ilgileniyor.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain, ülkesi İngiltere’ye dönmek üzere. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Premier Lig’den Championship’e düşen Sheffield United, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Oxlade-Chamberlain’in, Sheffield United’ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Southampton ve İqswich Town’un da transfer listelerinde yer aldığı ifade edildi. Beşiktaş’ın geçen yıl bedelsiz olarak renklerine kattığı tecrübeli oyuncu, 30 resmi maçta forma giyerken 4 kez gol sevinci yaşadı.

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#Beşiktaş#Oxlade-Chamberlain#Transfer

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