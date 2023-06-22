Samsunspor, basketbolda da Süper Lig'e yükseldi!

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Normal sezonu 2. sırada bitirerek play-off'lara kalan Samsunspor Basketbol Kulübü, çeyrek finalde Harem'i, yarı finalde Sigortam.Net'i eleyerek finalde Semt77 Yalova'nın rakibi olmuştu. Samsun'daki ilk 2 maçı kazanan kırmızı-beyazlılar, bugün 3. maçta Yalova'da rakibiyle karşı karşıya geldi. Bir ara çift haneli sayılarla geri düşen Samsunspor, maçı 65-58 kazanarak durumu 3-0'a getirdi ve Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.



Futbol kulübünün Süper Lig'e yükseldiği sene basketbol takımının da Süper Lig'e yükselmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "1 değil 2 şampiyonluk. 100. yılda Samsunspor konuşarak değil icraat ederek 100. yıla damgasını vurdu! Bu şehrin çocukları hem sahada hem parkede çifte kupa ile unutamayacakları bir sezon yaşadılar. İyi ki varsınız. Artık şehr-i Samsun'da çocukların yüzü hep gülüyor" dedi.



Böylece Samsunspor'un hem futbol hem de basketbol takımları yeni sezonda şehrini Türkiye'nin en büyük liglerde temsil etme fırsatı yakaladılar.