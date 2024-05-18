Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Samsunspor ve Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Konyaspor ile mücadele etmiş ve karşılaşmadan 3-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Samsunspor, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Antalyaspor ise rakibini yenerek deplasmandan puanla ayrılmak istiyor. İşte Samsunspor-Alanyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

SAMSUNSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor Alanyaspor maçı bugün (18 Mayıs Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.