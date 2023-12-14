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Şampiyonlar Ligi'ndeki "Ölüm Grubu"nu lider bitiren Borussia Dortmund'daki Beşiktaş detayı dikkat çekti! 2013-2015 yılları arasında...

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#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund
Şampiyonlar Ligindeki Ölüm Grubunu lider bitiren Borussia Dortmunddaki Beşiktaş detayı dikkat çekti 2013-2015 yılları arasında...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 11:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı sona erdi ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nda ise nefes kesen bir son yaşandı. SG, Newcastle, Milan ve Borussia Dortmund'un yer aldığı grupta her şey son hafta neticeye kavuştu. Dortmund, grubu lider tamamladı. Alman ekibindeki Beşiktaş detayı ise sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Kura çekimi sonrasında 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'ndaki mücadele dün geceye damgasını vurdu.

Grupta Fransa'dan PSG, İngiltere'den Newcastle, İtalya'dan Milan ve Almanya'dan Borussia Dortmund yer alıyordu.

F Grubu'nun son haftasında Borussia Dortmund, PSG'yi konuk etti. Newcastle ise Milan'ı ağırladı.

"ÖLÜM GRUBU"NU LİDER BİTİRDİ

Dortmund, Signal Iduna Park'ta oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 11'e yükselterek grubu liderlik koltuğunda tamamladı. PSG ise 2. sırada yer alarak son 16'ya kaldı. Diğer maçta ise Milan, Newcastle'ı 2-1 mağlup ederek grubu 3. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA BILIC'İN YARDIMCISIYDI

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Şampiyonlar Ligindeki Ölüm Grubunu lider bitiren Borussia Dortmunddaki Beşiktaş detayı dikkat çekti 2013-2015 yılları arasında...

'Ölüm Grubu'ndan lider olarak çıkan Dortmund'un teknik direktörlüğünü üstlenen Edin Terzic için ortaya çıkan Beşiktaş detayı ise dikkat çekti.

1 Temmuz 2022 tarihinde Dortmund'un teknik direktörü olan Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yardımcılığını yapıyordu.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligindeki Ölüm Grubunu lider bitiren Borussia Dortmunddaki Beşiktaş detayı dikkat çekti 2013-2015 yılları arasında...

Borussia Dortmund'un başında 69 maça çıkan Alman çalıştırıcı, 40 galibiyet - 14 beraberlik - 15 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 1.94'lük puan ortalaması yakaladı.

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#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund

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