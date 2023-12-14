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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Kura çekimi sonrasında 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'ndaki mücadele dün geceye damgasını vurdu.

Grupta Fransa'dan PSG, İngiltere'den Newcastle, İtalya'dan Milan ve Almanya'dan Borussia Dortmund yer alıyordu.

F Grubu'nun son haftasında Borussia Dortmund, PSG'yi konuk etti. Newcastle ise Milan'ı ağırladı.

"ÖLÜM GRUBU"NU LİDER BİTİRDİ

Dortmund, Signal Iduna Park'ta oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 11'e yükselterek grubu liderlik koltuğunda tamamladı. PSG ise 2. sırada yer alarak son 16'ya kaldı. Diğer maçta ise Milan, Newcastle'ı 2-1 mağlup ederek grubu 3. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA BILIC'İN YARDIMCISIYDI

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'Ölüm Grubu'ndan lider olarak çıkan Dortmund'un teknik direktörlüğünü üstlenen Edin Terzic için ortaya çıkan Beşiktaş detayı ise dikkat çekti.

1 Temmuz 2022 tarihinde Dortmund'un teknik direktörü olan Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yardımcılığını yapıyordu.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI





Borussia Dortmund'un başında 69 maça çıkan Alman çalıştırıcı, 40 galibiyet - 14 beraberlik - 15 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 1.94'lük puan ortalaması yakaladı.