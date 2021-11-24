Şampiyonlar Ligi'ndeki DEV maça SÜPER ORAN ile iddaa oyna! Manchester City ile PSG karşı karşıya...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki DEV maça SÜPER ORAN ile iddaa oyna! Manchester City ile PSG karşı karşıya...

#Misli.Com#İddaa#Manchester City PSG
Şampiyonlar Ligindeki DEV maça SÜPER ORAN ile iddaa oyna Manchester City ile PSG karşı karşıya...

Bir tarafta Pep Guardiola ve Manchester City, diğer tarafta Messi-Neymar-Mbappe ile PSG! İki dev takım kozlarını Etihad'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

MANCHESTER CITY

Son olarak Premier Lig'de Everton'ı 3-0'la geçen Manchester City; hem Paris'teki maçın rövanşını almak, hem de A Grubu'ndaki liderliğini perçinlemek istiyor.

Kevin De Bruyne koronavirüs karantinasında, Jack Grealish'in durumu maç saatinde netleşecek. Ferran Torres hala sakat.

TD Pep Guardiola, Everton karşısında Cole Palmer ile maça başlamıştı. 2002'li genç oyuncu son antrenmanda da takımla birlikteydi ancak bu kez ilk 11'de değil yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Hücum üçlüsü "Mahrez, Foden & Sterling" olacaktır. De Bruyne yerine orta alanda yaratıcılık kısmını Bernardo Silva halledecektir.

İlkay Gündoğan ileri/geri çalışır, orta alanın savunma yükünü Rodri üstlenir.

PARIS ST GERMAIN

Grubun ilk maçında, Paris'te 2-0 kazanan PSG; Brugge ve Leipzig deplasmanlarında puan kaybı yaşadığı için ilk 4 maçı 8 puanla 2. sırada geçti.

Yazın transfer olduğunda büyük ses getiren ancak sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 1 dakika bile süre almayan Sergio Ramos, ilk kez maç kadrosunda yer aldı ve deplasman kafilesinde takımla birlikteydi.

Haberin Devamı

14 hafta sonunda 12 galibiyet ve topladığı 37 puanla Ligue 1'de açık ara liderliğini sürdüren PSG'de Rafinha ve Julian Draxler sakatlıkları sebebiyle Manchester'a götürülmedi.

Juan Bernat ve Layvin Kurzawa takımla çalışmalara başlamıştı ancak tam olarak hazır olmadıkları için Paris'te bırakıldı.

TD Mauricio Pochettino'nun ismi, Manchester'ın kırmızı tarafıyla; Manchester United ile anılıyor. Kendisine bu soru soruldu ve Arjantinli teknik adam; "Sir Alex Ferguson ile tanışmak istediğimi söylemem başka noktalara çekildi, burada mutluyum..." dedi.

Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe ile çalışıp mutlu olmamak düşünülemez zaten...

Şampiyonlar Ligindeki DEV maça SÜPER ORAN ile iddaa oyna Manchester City ile PSG karşı karşıya...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City başında çıktığı son 17 maçın 14'ünü kazandı. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- PSG'nin oynadığı son 7 maçın 6'sı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 24 gol)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Haberin Devamı

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Manchester City ile PSG'yi karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Manchester City kazanır" tercihine 1,42 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,50'den oynayabilirsiniz. "PSG kazanır" tercihi diğerlerinde 4,20 iken Misli.com'da 4,41!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

Haberin Devamı

%20'lik kesim Pep Guardiola'nın öğrencilerinin Etihad'da 3 puana ulaşan taraf olacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Şampiyonlar Ligindeki DEV maça SÜPER ORAN ile iddaa oyna Manchester City ile PSG karşı karşıya...

Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın Manchester City formasıyla attığı ilk golü hatırlayalım...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Manchester City PSG

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay