Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Portekiz'de tarihi şok, Lewandowski'nin duygusal 90 dakikası! Toplu sonuçlar...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5 maç oynandı.

Gecenin karşılaşması C Grubu'nda oynandı. Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı. Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih ikinci yarıda bulduğu gollerle Barcelona'yı 2-0 yendi. Grupta 2'de 2'yle liderliğini sürdüren Bayern Münih'in galibiyet gollerini 50. dakikada Lucas Hernandez ve 54. dakikada Leroy Sane kaydetti. Barcelona ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Lewandowski eski takımına karşı iki net fırsattan yararlanamadı. Almanlar Lewandowski'ye maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulunurken Polonyalı golcü tribünlere aynı şekilde karşılık verdi.

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MATIP LİVERPOOL'A HAYAT VERDİ



A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. İngilizler Matip'in 89. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı.

INTER ZORLANMADI

19:45 seansında sahne alan Inter, Viktoria Plzen'i deplasmanda Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

İtalyan ekibi bu sonuçla C Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı.

TOTTENHAM'A SON DAKİKA ŞOKU

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Sporting Lizbon, Tottenham'ı 3 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Lizbon, evinde ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0'la geçerken puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

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GECENİN EN BÜYÜK ŞOKU! PORTO EVİNDE 4 YEDİ

Devler Ligi'nin gediklilerinden Porto, evinde tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.



Belçika ekibi Brugge, 15. dakikada Jutgla'yla öne geçerken ikinci yarıda Porto tamamen çözüldü. 47'de Sowah, 52'de Skov Olsen ve 89'da Nusa'nın golleriyle çılgın bir skorla sahadan galip ayrılan Brugge, gecenin en flaş sonucunu elde etti.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe de karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Porto, tarihinde ilk kez üst üste 4. Şampiyonlar Ligi maçını kaybetti.



❌ Liverpool 2-0 Porto

❌ Porto 1-3 Atlético Madrid

❌ Atlético Madrid 2-1 Porto

❌ Porto 0-4 Club Brugge

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Portekiz ekibi bu mağlubiyetle grupta henüz puanla tanışamazken Club Brugge ise 6 puana yükseldi ve grup liderliğini eline geçirdi.

Gecenin toplu sonuçları



Bayern Münih - Barcelona: 2-0



Liverpool - Ajax: 2-1



Porto - Club Brugge: 0-4



Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: 2-0



Sporting CP - Tottenham: 2-0



Marsilya - Eintracht Frankfurt: 0-1

PORTO DÖNEMİYLE RİCARDO QUARESMA;