Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İlk kez kadın hakem...
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti ve tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Dinamo Kiev ile karşılaşırken maçta tarihi olaylar yaşandı.
Karşılaşmayı yöneten Fransız hakem Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.
Frappart erkekler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakem olurken Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Mehdi Rahmouni yaptı.
Stephanie Frappart, ayrıca 2019 yılında İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını da yönetmişti.
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