Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişim! UEFA, yeni formatı açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2024/25 sezonundan itibaren 36 takımla oynanacak yeni formatının resmileştiğini duyurdu.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nin formatının değiştiğini söylerken, yeni formatla kulüplerin daha fazla gelir elde edip daha fazla sponsor kazanımı sağlayacağını vurguladı.

10 MAÇ YAPILACAK, İLK 8 TAKIM DİREKT ÜST TURA ÇIKACAK

36 takımın yer alacağı yeni formatta takımlar 4 ayrı torbada yer alacak. Her takım 5 iç saha ve 5 dış saha olmak üzere toplam 10 maç yapacak ve bu mücadeleler farklı takımlara karşı verilecek. Grup aşaması sona erdiğinde ilk 8'deki takımlar direkt olarak son 16 turuna katılacak. 9 ila 24. sıra arasındaki takımlar ise eleme maçları oynanacak. Buradan turu geçecek 8 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalacak.

Grup aşaması eylülde başlayacak ve ocak ayında sona erecek. Salı ve çarşamba günlerine ek olarak artık perşembe günleri de Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Yerel liglerin gelirini düşürmemek adına hafta sonu Şampiyonlar Ligi maçları oynanmayacak.

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