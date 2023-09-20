Şampiyonlar Ligi'nde tarihi an... Lazio kalecisi Provedel, 90+5'te sahne aldı, geçmişi hatırlattı! Sinan Bolat detayı...

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Şampıyonlar Ligi’nde grup heyecanı başlarken, Lazio ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşma şimdiden Devler Ligi tarihine geçti.

Konuk takım, 29’da Rivas ile 1-0 öne geçerken Lazio'da umutlar tükendi. Pozisyon üretmekte zorlanan İtalyan ekibinde gemiyi kurtaran ise kaleci Provedel oldu. Son saniyelerde beraberlik için yüklenen İtalyan ekibi 90+5’te kalecisi Ivan Provedel’in golü ile 1-1’i yakaladı.

90+5'te yapılan ortaya şahane bir kafa vuruşu yapan Provedel'den attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

PROVEDEL: GOL ATTIĞIMI FARK ETMEDİM

Gecenin kahramanı olan kaleci Ivan Provedel o anlarda yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

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"Gol attığımı fark etmedim. Immobile ile çalışıyorum, bu hareketlenmeleri yaptığını her gün görüyorum. Luis Alberto'nun topu aldığını gördüm. O genellikle uzak direğe doğru vurur. Ben de oraya koştum."

İŞTE O ANLAR:



🔥 90+5'te sahneye çıktı, Lazio'ya puanı getirdi.pic.twitter.com/HZuTI15EW8 —Spor Arena (@sporarena) September19, 2023

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR



1.92 boyundaki 1994 doğumlu kaleci daha önce Juve Stabia forması giyerken de rakibe aynı tarifeyi uyguladı.



İtalyan kaleci Provedel, 3 yıl önce de Juve Stabia formasıyla Ascoli'ye 90+5'te dün geceki gole benzer bir gol atmıştı.

Provedel'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 11 milyon euro.



Şampiyonlar Ligi’nde gol atan kaleciler:

• Ivan Provedel - 2023

• Vincent Enyeama - 2010

• Sinan Bolat - 2009

• Hans-Jörg Butt - 2009

• Hans-Jörg Butt - 2002

• Hans-Jörg Butt - 2000

SİNAN BOLAT DA 90+5'TE ATTI

2009 yılında Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda AZ Alkmaar'ı konuk eden Standard Liege, Sinan Bolat'ın 90+5'inci dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e taşıyarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KADRODA YOK

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı. Atletico Madrid, ikinci maçta sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Lazio, Celtic deplasmanına gidecek.

Sonuçlar:

E Grubu: Feyenoord-Celtic: 2-0, F Grubu: Milan-Newcastle United: 0-0, PSG-Borussia Dortmund: 2-0, G Grubu: Manchester City-Kızılyıldız: 3-1, Young Boys-Leipzig: 1-3, H Grubu: Barcelona-Royal Antwerp: 5-0, Shakhtar Donetsk-Porto: 1-3.