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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 23:59 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK, Dinamo Kiev ve Gent play-off turuna yükseldi

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Şampiyonlar Ligi'nde PAOK, Dinamo Kiev ve Gent play-off turuna yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın PAOK, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Belçika'nın Gent takımları, play-off turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 mağlup eden PAOK, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 2-0 yenen Dinamo Kiev ve Avusturya ekibi Rapid Wien'i 2-1'le geçen Gent, play-off'lara kaldı.

PAOK, play-off turunda Krasnodar'la eşleşirken, Dinamo Kiev ise Gent'in rakibi oldu.

"Devler Ligi"nden elenen Benfica, AZ Alkmaar ve Rapid Wien yollarına UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşma ile tamamlanacak

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