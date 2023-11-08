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Şampiyonlar Ligi’nde müthiş gece! Barcelona'nın kaybettiği haftada Pepe tarihe geçti...

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Barcelona
Şampiyonlar Ligi’nde müthiş gece Barcelonanın kaybettiği haftada Pepe tarihe geçti...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 01:13

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü hafta maçları bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı. En farklı galibiyeti 6-0'la Atletico Madrid alırken Porto'da gol sevinci yaşayan Pepe tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü hafta maçları bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

H Grubu’nda yer alan Barcelona, deplasmanda Shaktar Donetsk’e 1-0 mağlup olurken, E Grubu’nda Atletico Madrid sahasında Celtic’i 6-0’lık skorla farklı mağlup etti.

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BARCELONA 3 PUANI UKRAYNA’DA BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda İspanya ekibi Barcelona, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk’e konuk oldu. Volksparkstadion’da oynanan karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetti. Peljto’nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yaptı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip tek golle kazandı. Shaktar Donetsk’e galibiyeti getiren golü 40’ıncı dakikada Danylo Sikan kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki ilk yenilgisini alarak 9 puanla liderliğini korudu, Shaktar ise puanını 6’ya çıkararak haftayı 3’üncü sırada tamamladı.

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Şampiyonlar Ligi’nde müthiş gece Barcelonanın kaybettiği haftada Pepe tarihe geçti...

ATLETICO MADRID FARKA KOŞTU

Gecenin bir diğer önemli karşılaşması E Grubu’nda yer alan İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile İskoçya ekibi Celtic arasında geçti. Metropolitano’da oynanan karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Atletico Madrid 6-0’lık skorla farklı kazandı. İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 60’ıncı dakikalarda Antoine Griezmann, 45+2 ve 76’ncı dakikalarda Alvaro Morata, 66’ncı dakikada Samuel Lino ve 84’üncü dakikada Saul kaydetti. Öte yandan Celtic’de 23’üncü dakikada Daizen Maeda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid grupta puanını 8’e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise gruptaki 3’üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla son sırada kaldı.

PORTO 2 GOLLE KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Porto evinde ağırladığı Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etti. Portekiz ekibinin gollerini Evanilson ve Pepe kaydetti.

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40 yaşındaki Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Atletico Madrid - Celtic: 6-0
Lazio - Feyenoord: 1-0
Borussia Dortmund - Newcastle United: 2-0
Milan - PSG: 2-1
Manchester City - Young Boys: 3-0
Kızılyıldız - Leipzig: 1-2
Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0
Porto - Royal Antwerp: 2-0

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Barcelona

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