Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte 2. hafta programı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, 27 Ekim Salı ve 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası başlayacak. İşte, ikinci haftanın maç programı...
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
27 EKİM SALI
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
28 EKİM ÇARŞAMBA
20.55 Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
20.55 Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya)
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