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Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman? Heyecan devam ediyor

#Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman Heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçları oynanacak Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları ile başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçları ne zaman?

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Son 16 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg'u rahat geçen Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Villerreal'i konuk edecek. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea ise Real Madrid'e konuk olacak. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kerim Benzama'nın yıldızlaştığı maçta İspanyol temsilcisi rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Çeyrek final heyecanı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı içerisindeki iki takımdan Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid'e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaların programı şu şekilde:

12 Mart Salı

Bayern Münih - Villarreal
Real Madrid - Chelsea

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13 Mart Çarşamba

Atletico Madrid - Manchester City
Liverpool - Benfica

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