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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı

#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Var?
Şampiyonlar Liginde bu hafta hangi maçlar var İşte 2. haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor. "Devler Ligi"nde 28 Eylül Salı ve 29 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla sürecek. Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

28 Eylül Salı:

19.45 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova)

29 Eylül Çarşamba:

19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

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22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)

22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

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#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Var?