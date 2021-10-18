Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, yarın saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.
Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN
19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)
20 EKİM ÇARŞAMBA
19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)
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