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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! Başakşehir'in konuğu Manchester United...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! Başakşehir'in konuğu Manchester United...

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı! Başakşehir'in konuğu Manchester United...
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası yarın başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)
23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:
20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

 

Şampiyonlar Liginde 3. hafta heyecanı Başakşehirin konuğu Manchester United...

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