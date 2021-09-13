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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu başlıyor! Beşiktaş sahne alacak...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu başlıyor! Beşiktaş sahne alacak...

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Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu başlıyor! Beşiktaş sahne alacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

"Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 EYLÜL SALI

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

15 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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